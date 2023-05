Vreme instabilă, vineri, cu ploi și vijelii. Maxime de 28 de grade Vremea ramane ușor instabila, vineri, cu temperaturi maxime de pana la 28 de grade, insa vom avea parte și de ploi și vijelii, in anumite regiuni ale țarii. Dupa-amiaza și seara, sunt prognozate averse insoțite de descarcari electrice in zona montana, local in jumatatea de sud-vest a țarii, in timp ce pentru restul țarii, acestea vor fi mai restranse. Vor fi condiții de grindina, izolat, iar cantitațile de apa mai insemnate, pana la 20 l/mp, potrivit Realitatea.net. In zona montana inalta, precum și in regiunile sud-estice, vantul va prezenta ușoare intensificari in timpul zilei, inclusiv in timpul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

