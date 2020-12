Vreme închisă cu ceață și nori Sambata, vremea va fi in general urata. Soarele rasare la ora 07:58. In zona noastra, se lasa ceața sau nori joși, incepand cu aceasta noapte, iar fenomenul de vreme inchisa va persista toata ziua. Pe creste va continua sa ninga. Soarele va apune la ora 16:45. Valorile minime se vor situa intre 3 și 5 grade, iar cele maxime se vor situa in jurul valorii de 8 grade. Duminica, nu se anunța schimbari majore. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

