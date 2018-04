Stiri pe aceeasi tema

- 5 oameni au murit in timpul furtunii foarte puternice care a lovit coasta de Est a Statelor Unite ale Americii. Regiunea cuprinsa intre statele Maryland si Maine a fost afectata de vant puternic, ploi si ninsori.

- Cel putin sase persoane au murit in urma intemperiilor produse pe Coasta de Est a Statelor Unite, mii de curse aeriene fiind anulate din cauza rafalelor de vant care au depasit 130 de km/h, relateaza cotidianul The Washington Post.

- Furtuna de zapada Emma de origine siberiana a lovit, joi, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord aducand in unele zone cea mai severa vreme din 1991 pana in prezent, informeaza Reuters. Sute de soferi au ramas blocati pe sosele in Scotia, au fost inchise mii de scoli, iar traficul…

- Circa 1.000 de masini au ramas blocate din cauza unei puternice furtuni de zapada care a afectat o zona de coasta din apropierea Marii Japoniei marti, determinand autoritatile sa solicite ajutorul armatei, a informat presa locala, citata de DPA. Aproximativ 1.000 de autovehicule au ramas…

- Moscova a fost lovita de cea mai puternica furtuna de zapada inregistrata de la inceperea masuratorilor meteorologice. Un om a murit și mai mulți au fost raniți. Din cauza vantului puternic, zeci de zboruri au avut intarzieri sau au fost anulate.

- Cel puțin patru persoane au murit, marți, in Germania in urma unei coliziuni dintre un elicopter și un avion produsa in sud-vestul țarii, scrie Daily Express. Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situat in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane,…

- Zece cetateni sirieni care incercau sa intre in mod ilegal in Liban au murit intr-o furtuna de zapada care a lovit o zona de frontiera cu Siria, aflata in razboi, a informat vineri armata libaneza, citata de DPA. Initial, noua cadavre au fost descoperite in zona muntoasa al-Sawayari-Masnaa, la granita…

- Prin numarul de apel unic 112, in jurul orei 08.10 s-a solicitat ajutor medical pentru o persoana inconștienta gasita in zapada in localitatea Paulești. La fața locului s-a deplasat un echipaj SAJ VN cu o ambulanța. Din nefericire, au identificat trupul neinsuflețit al unui barbat. Din primele…