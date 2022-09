AVERTIZARE METEOROLOGICA pentru județul Maramureș. Un cod galben de ploi insemnate cantitativ a intrat in vigoare in aceasta dimineața, fiind valabil pana maine, 18 septembrie, la orele amiezii. In intervalul menționat, local in vestul, nordul, centrul țarii și la munte temporar va ploua insemnat cantitativ. Cantitațile de apa vor depași 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp. Meteorologii precizeaza ca in regiunile sudice și sud-estice vor fi perioade in care pe alocuri instabilitatea atmosferica va fi accentuata și se va manifesta prin averse torențiale, descarcari electrice, grindina și vijelii. Tot…