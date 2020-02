Stiri pe aceeasi tema

- Primele zile ale lunii februarie vor aduce in țara noastra o vreme chiar mai calda decat in unele zile ale lunii ianuarie, cauza acestor deviații masive... The post Vreme prea calda pentru iarna. In Banat vor fi 16 grade appeared first on Renasterea banateana .

- Vreme neobisnuit de calda la sfarsitul saptamanii. Meteorologii anunta ca, in urmatoarele doua zile, vom avea parte de vreme frumoasa in intreaga tara, cu temperaturi maxime de pana la 14-15 grade. „In multe zone din tara, mai ales in sudul tarii, vor fi temperaturi cu mult mai…

- Meteorologii anunța ca vom avea parte de temperaturi maxime de 10 grade Celsius pana miercuri, 15 ianuarie. Apoi, in zilele ce urmeaza, vremea se va raci in toata țara.Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo valabila pentru intervalul 13-26 ianuarie 2020.Cum va fi vremea…

- Toamna anului 2019 a fost anomal de calda si in fond cu deficit de precipitatii. Temperatura medie a aerului in perioada septembrie-noiembrie a constituit 11,1-13,7ºС, fiind in fond cu 2,6-3,7ºС mai ridicata fața de norma și se semnaleaza in medie o data in 20-30 ani.

- Regimul termic diurn va fi caracterizat de valori mai ridicate decat cele specifice perioadei, vineri și sambata, iar duminica temperaturile scad și apar precipitații, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Conform sursei citate, vineri, regimul termic diurn va fi caracterizat…

- Meteorologii anunța vreme mai rece in acest weekend, in țara și in Capitala. Lapovița și ninsoarea sunt așteptate in majoritatea țarii in acest sfarșit de saptamana, care vor fi insoțite de viscol și vant puternic. Temporar in zona montana va ninge, iar local in Transilvania, sudul Moldovei și din a…

- Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele doua saptamani, incepand de pe 16 și pana dupa Craciun, pe 29 decembrie, o vreme deosebit de calda cu valori termice mult mai ridicate decat cele specifice lunii decembrie, la nivelul intregii tari.

- Joi, 28 noiembrie 2019, se anunța ploi in aproape toate regiunile țarii, potrivit meteorologilor.De asemenea, temperaturile cresc ușor. Astfel, in Moldova, valorile maxime vor fi de 11 grade Celsius, in timp ce in Maramureș, Transilvania și Oltenia, temperaturile se vor situa intre 13 și 14 grade Celisus.In…