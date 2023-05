Vreme caldă, dar capricioasă. Prognoza meteo până la sfârşitul lunii Vreme capricioasa pana la sfarsitul acestei luni, arata prognoza meteo ANM emisa luni de meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani. Vremea se incalzește in primele zile ale acestei saptamani, dar urmeaza apoi cateva zile mai reci, se arata in prognoza emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). In perioada 22-25 mai, in Maramures sunt estimate temperaturi […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

