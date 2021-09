Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu anunța ca atacanții Denis Alibec (30 de ani), Gabriel Debeljuh (25) și Billel Omrani (28) au revenit la antrenamente și pot fi folosiți in partida cu Randers din grupele Conference League - etapa a doua. CFR Cluj – Randers se joaca joi, de la 19:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in…

- CFR Cluj se afla intr-o situatie critica inainte de urmatorul meci din Conference League. Partida cu Randers, a doua din grupele Conference League, in prinde pe Dan Petrescu (53 de ani) fara niciun varf de atac autentic valid in lot. Infirmeria CFR-ului e plina cu atacanti, dupa ce Alibec, Debeljuh…

- Doar doua echipe au fost mai slabe decat CFR Cluj in prima saptamana a grupelor din Conference League! Jocul groaznic al campioanei Romaniei de la Jablonec (0-1) reiese din toți parametrii importanți. Dupa returul cu Young Boys Berna (1-3, 2-4 la general), Gazeta prezenta o concluzie dura: dintre toate…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Andrei Burca, a declarat, joi seara, dupa infrangerea cu FK Jablonec, ca echipa ceha a meritat victoria.“Trebuie sa ii felicitam pe cei de la Jablonec, au fost mai buni in aceasta seara. Chiar daca am avut si noi cateva ocazii, consider ca nu am inceput prea bine jocul.…

- ​CRF Cluj, campioana României la fotbal, debuteaza joi, de la ora 22:00, în grupele Conference League, a treia competiție continentala intercluburi.Daca s-ar termina campionatul din Republica Ceha acum, în etapa a 7-a, FK Baumit Jablonec ar merge direct în play-out, fiind…

- Giedrius Arlauskis a ajuns pe lista neagra a celor de la CFR Cluj dupa ce a anunțat ca este accidentat și se reface în Lituania. Arlauskis, preferatul lui Petrescu în alți ani, nu a dat niciun semn și din acest motiv „bursucul” nu l-a trecut pe lista de Conference League și…

- Dupa eliminarea din Champions League și Europa League, campioana Romaniei la fotbal, CFR Cluj, va continua in Conference League, competiția nou-inființata de UEFA. Gruparea din Gruia a fost repartizata in grupa D, alaturi de formațiile AZ Alkmaar (Olanda), FK Jablonec (Cehia) și Randers FK (Danemarca).…

- Saptamana aceasta este decisiva pentru CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova și Sepsi. Cele 4 formații din Romania angrenate in cupele europene disputa manșa secunda a tururilor 2 preliminare din Champions League, respectiv Conference League. CFR Cluj o infrunta miercuri pe Lincoln (Gibraltar) in turul II din…