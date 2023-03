Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Cei mai mulți dintre ei sunt sarbi, nepalezi, marocani și indieni. Nu lipsesc insa nici americanii, mexicanii, indienii sau egiptenii! Amploarea migrației cetațenilor straini non UE in Romania a determinat autoritațile sa consolideze controlul legalitații șederii acestora pe teritoriul…

- Marian Olaianos, unul dintre cei mai cunoscuti comentatori sportivi ai TVR, a fost concediat, dupa 24 de ani de cand s-a angajat la postul public de televiziune. Desfacerea contractului de munca a fost luata ca sanctiune disciplinara, dupa ce acesta a fost implicat intr-un scandal, fiind acuzat ca si-a…

- Ciprian Tișea, un consilier de la cabinetul vicepreședintelui Consiliului Județean Satu Mare, Oliviu Buzgau, și-a dat demisia in semn de protest fiindca NU avea nimic de munca in toata perioada in care a fost angajat. Și pentru care a fost platit cu 6.500 de lei/lunar!Potrivit surselor, barbatul, in…

- Daca iți place sa joci la pariuri și se intampla des sa fii pe plus la finalul lunii, poți incerca o cariera de tipster. In mediul online sunt mulți jucatori care posteaza pronosticuri și au devenit adevarați influenceri pe acest segment, fiind urmariți de un numar mare de oameni. Este un statut care…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acordat vineri un interviu televiziunii publice poloneze, in care a criticat ceea ce a numit ”meschinaria” unor tari care nu au ajutat Ucraina in fata invaziei ruse ori au ajutat-o doar ”la telefon” si a elogiat Polonia si ”atitudinea marilor natiuni”, consemneaza…

- O femeie din Canada va trebui sa ii plateasca angajatorului sau despagubiri dupa ce a fost prinsa ca a lipsit ore in șir de la program in timpul in care muncea de la distanța, scrie Digi24. Este vorba despre o hotarare judecatoreasca prin care Karlee Besse, o contabila din Columbia Britanica, a fost…

- Alexandra Ungureanu, in varsta de 41 de ani, are planuri mari pentru 2023 atat in ceea ce privește viața ei personala, dar și profesionala. Intr-un interviu pentru wowbiz.ro , cantareața a vorbit despre o eventuala casatorie, dar și despre posibilitatea de a deveni mama. In luna august s-a aflat ca…

- Zeci de agenți economici au fost ținta sesizarilor depuse luna trecuta la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau de catre actuali ori foști angajați de-ai lor. Mai exact, 47 angajatori au fost reclamați de catre salariați de-ai lor ca le-au incalcat drepturi esențiale prevazute de Codul Muncii.…