Vrei să mănînci bine cu bani puțini Nu este obligatoriu sa cheltui mulți bani, pentru a manca sanatos. Te invațam cum sa alegi cele mai bune produse, cu bani puțini. Congeleaza alimentele Cel mai simplu mod de a manca sanatos cu bani puțini este sa cumperi alimente sanatoase in cantitați mari, cand au prețul cel mai mic, și sa le bagi in congelator. Fructele și legumele de sezon, de exemplu, sunt mult mai ieftine, așa ca ia o Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

