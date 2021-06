Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor vrea sa descurajeze inmatricularea mașinilor mai vechi de 15 ani, a anunțat, la Digi24, Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor. „Este o prima analiza, o prima discuție”, a precizat ministrul, fara a oferi detalii suplimentare, care ar trebui sa fie oferite…

- Deși este considerata o mașina fiabila, Dacia Logan, ca orice mașina, are o durata limitata de funcționare. Daca ne referim la motor, și acesta are o durata de viața limitata. Atunci cand incep problemele cu motorul, exista doua variante. Prima ar fi sa ne cumparam o mașina noua, daca ne permitem. A…

- Huawei a lansat recent prima sa mașina in cadrul Salonului Auto de la Shanghai, vehiculul fiind dezvoltat impreuna cu cei de la Cyrus și urmand sa fie comercializat sub brand-ul Seres. Al doilea cel mai mare producator de telefoane inteligente din China se gandește sa calce pe urmele Huawei și sa lanseze…

- Printre aparatele electrocasnice pe care le recomandam tuturor, cu siguranța se afla masina de spalat vase . De fapt, ea este aliatul tau numarul unu in bucatarie, cand vesela și oalele, la sfarșitul mesei, se aduna inevitabil in chiuveta. Și daca obișnuiești sa speli totul manual, știi ca aceasta activitate…

- Piața mașinilor rulate este in creștere in Romania, in ciuda nivelului mare de poluare și a unor potențiale restricții in viitor. Romanii prefera sa iși cumpere o mașina mai veche, de la un brand mai cunoscut sau premium, decat sa cheltuie aceeași suma de bani pe o mașina noua și ecologica, dar de la…

- Piața mașinilor rulate este in creștere in Romania, in ciuda nivelului mare de poluare și a unor potențiale restricții in viitor. Romanii prefera sa iși cumpere o mașina mai veche, de la un brand mai cunoscut sau premium, decat sa cheltuie aceeași suma de bani pe o mașina noua și ecologica, dar de la…

- Piața mașinilor rulate este in creștere in Romania, in ciuda nivelului mare de poluare și a unor potențiale restricții in viitor. Romanii prefera sa iși cumpere o mașina mai veche, de la un brand mai cunoscut sau premium, decat sa cheltuie aceeași suma de bani pe o mașina noua și ecologica, dar de la…

- Xiaomi, companie chineza cunoscuta pentru smartphone-uri și pentru trotinete electrice, vrea sa lanseze propriul brand de mașini electrice și se va alia cu Great Wall, companie auto care a vândut mașini și în România, spun surse citate de Reuters. Mașina ar putea ieși pe piața în…