Vrânceni evazionişti, judecaţi pentru prejudicii aduse bugetului de stat Mai multe persoane, unele dintre ele administratori de societati, au fost trimise in judecata de procurorii vranceni pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Unii dintre ei au vandut lemne fara sa se inregistreze la organul fiscal si fara sa achite contributii, iar altii nu au inregistrat in contabilitatea firmelor pe care le administrau veniturile realizate. […] Articolul Vranceni evazionisti, judecati pentru prejudicii aduse bugetului de stat apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

