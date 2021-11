Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.200 de tichete de masa in valoare de 100 de lei au fost distribuite pana in prezent persoanelor care s-au vaccinat anti-COVID-19 cu schema completa incepand cu 31 august, au informat, joi, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. ‘Pana in prezent, in judetul Vrancea au fost…

- Un nou centru de vaccinare impotriva COVID-19 va fi deschis saptamana viitoare in municipiul Focsani, pentru a veni in intampinarea solicitarilor crescute de imunizare din ultimele zile, a informat, joi, Prefectura Vrancea, potrivit Agerpres. "S-a constatat ca numarul persoanelor care au trecut…

- Saisprezece copii si adolescenti sunt infectati cu virusul SARS-CoV-2 in judetul Vrancea la acest moment, trei dintre acestia necesitand spitalizare, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. „In prezent, trei minori sunt internati in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf.…

- Trei focare active de COVID-19 evolueaza in aceasta perioada in Spitalul Judetean Focsani, unde sunt zeci de persoane infectate, pacienti si cadre medicale. Potrivit autoritatilor de sanatate publica din Vrancea, in cele trei focare sunt 41 de persoane infectate cu coronavirus, dintre care 34 de pacienti…