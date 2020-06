Primarul municipiului Focsani a oficiat, sambata, prima cununie civila in aer liber, in foisorul din Gradina Publica, dupa ce o decizie a Consiliului Local a stabilit, la finele lunii mai, ca acest eveniment se poate face in orice loc ales de viitorii miri. Mihaela Anghel si Tiberiu Alin Radulescu formeaza primul cuplu care a spus "DA" in fata familiei si prietenilor, dar si a mai multor focsaneni care se aflau in parcul din centrul orasului. Cei doi tineri aveau si nunta programata pentru acest an, dar, din cauza restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, au preferat sa amane cununia…