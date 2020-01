Vrancea: Percheziţii la persoane suspectate de furt, distrugere şi violare de domiciliu Politistii din municipiul Adjud au efectuat trei perchezitii domiciliare in judetul Bacau, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt, distrugere, violare de domiciliu si amenintare, a anuntat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES, in seara zilei de 28 decembrie 2019, politistii din Adjud au fost sesizati prin apel 112 de catre un barbat de 58 de ani din comuna Ruginesti, despre faptul ca o femeie in varsta de 50 de ani din municipiul Bacau, impreuna cu doi barbati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

