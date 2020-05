Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de politisti suceveni desfasoara, in cursul acestei saptamani, actiuni de prevenire si combatere a delictelor silvice, dar si de monitorizare a modului in care se respecta restrictiile impuse de ordonantele militare. Intr-un comunicat remis AGERPRES, luni, Inspectoratul de Politie Judetean…

- Politistii vranceni au intocmit dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor pentru trei persoane care nu au respectat masura carantinei la domiciliu, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "Politistii vranceni au dispus plasarea in carantina…

- Un barbat din Odobesti, care nu a respectat masura autoizolarii, a fost sanctionat cu amenda contraventionala in valoare de 2.000 de lei si plasat in carantina la domiciliu, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Masura carantinarii la domiciliu a fost luata ca urmare a numarului…

- Politistii vranceni fac cercetari pentru comiterea infractiunii de omor in cazul baiatului de noua ani din Urechesti, care a disparut de acasa in urma cu cinci zile si a fost gasit, joi seara, decedat, pe malul unei balti de pescuit dintr-o comuna invecinata, a informat, vineri, Inspectoratul de…

- Un copil in varsta de noua ani din comuna Urechesti, care a plecat de la domiciliul in urma cu patru zile, este cautat de politisti, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de 25 martie, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca Militaru Marius Marian in…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea a facut un apel un apel catre cetateni ca, in masura in care este posibil, sa trimita petitiile si solicitarile lor pe adresa de e-mail a institutiei potrivit Agerpres. "Pentru reducerea riscurilor de transmitere a virusului COVID 19, pentru protectia…

- Activitați preventive in lacașe de cult Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea au desfasurat in cursul zilei de duminica 9 februarie a.c., o actiune de prevenire impotriva inselaciunilor prin metoda “Accidentul”. Actiunea s-a derulat in zona rurala din județul Vrancea ocazie…

- Doi barbați și o femeie au fost trimiși in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani pentru savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, respectiv complicitate la inșelaciune. Unul dintre inculpați are 35 de ani și este din Sibiu. El este recidivist, iar metoda dupa care a acționat…