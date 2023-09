Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi de 33 mii lei in urma verificarilor la piscinele și ștrandurile din Vrancea. Verificarile au fost derulate in luna august in cadrul unui program tematic de control și au vizat patru piscine, altele fiind verificate in cadrul acțiunilor derulate…

- Peste 400 de autoturisme rulate au fost oprite de la comercializare de inspectorii de la Protectia Consumatorilor in urma unor controale efectuate la operatori din Ploiesti si din zonele limitrofe, informeaza, marti, Comisariatul Regional Protectia Consumatorului – Regiunea Sud Muntenia. Conform sursei…

- Protecția Consumatorilor a efectuat un control la firmele care iși desfașoara activitatea in Piața Zorilor. Au fost aplicate amenzi de 450.000 lei și a fost oprita temporar activitate a 8 operatori economici.

- Comisarii CJPC Hunedoara au sancționat contravențional Enel Energie SA cu doua amenzi in valoare totala de 100.000 de lei. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Hunedoara a aplicat doua amenzi companiei Enel Energie SA, in valoare totala de 100.000 de lei, pentru neluarea in calcul…

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest Cluj (CRPC RNV Cluj), impreuna cu Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor din Salaj (CJPC Salaj), a desfașurat in data de 8 august o acțiune de control la operatorul economic local SC Carrefour Romania SRL. Prin aceasta…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Brașov a desfașurat in data de 08.08.2023, o acțiune de control, la operatorul economic Atlas Hotel SRL punct de lucru Hotel Maridor din Tohanul Nou, Bran. In urma neregulilor constatate, societatea a fost sancționata cu trei amenzi contravenționale…

- In perioada 10.07.2023-14.07.2023, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Alba a desfașurat, pe raza județului, o serie de acțiuni de verificare a respectarii prevederilor legale in domeniu, in centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice, in cele destinate persoanelor…

- Douazeci si doua de centre rezidentiale pentru persoane varstnice, copii si persoane cu dizabilitati din judetul Brasov au fost sanctionate cu amenzi de peste 550.000 de lei de catre echipele de control ale Prefecturii. Comisii mixte, formate din reprezentanții ai 7 instituții abilitate,organizate prin…