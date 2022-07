Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 25 de hectare de vegetatie uscata si aproximativ 50 hectare de padure, litiera si coronament au ars miercuri, in urma unui incendiu in comuna vranceana Sihlea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii militari, in cooperare cu pompierii voluntari, lucratori…

- Peste 200 de hectare de grau, rapita si miriste, 150 de pomi fructiferi, zeci de traverse de la o cale ferata dezafectata, un utilaj agricol, un adapost de animale si o anexa gospodareasca au fost afectate in judetul Timis in urma a 16 incendii de vegetatie uscata produse in decursul a doar 24 de ore,…

- Circa 26 de hectare de grau au ars, duminica, in comuna Campineanca, in urma unui incendiu cauzat de incendierea vegetatiei uscate, potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. „Pompierii au intervenit, duminica dupa-amiaza, la un incendiu care a cuprins un lan de grau pe raza comunei…

- Pompierii sibieni au gasit, luni, cadavrul barbatului disparut in urma cu o zi in apele lacului Tarnava, informeaza Agerpres . Primele cautari au avut loc in cursul zilei de duminica, in urma unui apel la 112. „Pompierii militari ai Detasamentului Medias au fost sesizati prin apel pe numarul de urgenta…

- O femeie de 82 de ani a murit intr-un incendiu de vegetatie uscata ce a avut loc astazi, 15 aprilie 2022, in municipiul Brad, victima fiind cunoscuta de vecini pentru ca isi curata frecvent terenul cu ajutorul focului deschis, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Pompierii…