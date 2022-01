Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo risca sa inceapa oficial 2022 cu un portar, Ștefan Fara, ce va debuta in Liga 1, iar rezerva, Eduard Chioveanu, unul adus de la juniori. Iliev nu mai vrea sa joace, Mihai Eșanu s-a accidentat. Dinamo va juca diseara amicalul cu Farul Constanța, de la ora 18:00, iar vinerea viitoare deja debuteaza…

- In cadrul unei conferințe de presa, Iuliu Mureșan a anunțat ca a fost reziliat contractul atacantului Mihai Neicuțescu in cursul zilei de miercuri.Jucatorul de 23 de ani a fost crescut de Dinamo, iar in cariera a mai evoluat pentru Chindia Targoviște. In acest sezon, a jucat de patru ori, dar fara vreo…

- Constantin Anghelache (75 de ani), fostul președinte de la Dinamo, a analizat, intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor in Ajunul Craciunului, evenimentele neverosimile petrecute in ultima perioada in Ștefan cel Mare. Fostul președinte al „cainilor” explica unde a greșit Rednic, ce-l ingrijoreaza…

- ​Decimata de Covid, FCSB reia alergarea în campionat cu meciul din etapa a 14-a, contra celor de la FC Argeș, programat sa înceapa duminica, de la ora 20:30.FCSB joaca sub presiune, dar asta nu mai este o noutate. O tensiune plecata dinspre Palat, unde Gigi Becali da semne ca vrea sa…

- LPF a anuntat, miercuri, programul etapei a XV-a a Ligii I. Partidele se vor desfasura intre 5 si 8 noiembrie, astfel: Vineri, 5 noiembrie Ora 17.30 AFC Chindia Targoviste – CS Gaz Metan Medias; Ora 20.30 FC Arges – AFC Botosani; Sambata, 6 noiembrie Ora…

- Dinamo a dezamagit iar, și-n Cupa Romaniei, fiind eliminata dramatic de FC Argeș, scor 1-2, dupa ce piteștenii au revenit pe tabela, Rednic și elevii sai sucomband a treia oara la rand pe final de meci. ...

- Antun Palic (33 de ani), fostul capitan al lui Dinamo, va fi diseara adversarul roș-albilor. Spera ca FC Argeș sa triumfe din nou in Ștefan cel Mare, dar Dinamo sa se salveze de la retrogradare. Antun Palic a fost adus de Rednic in Romania la Dinamo, in vara lui 2015, apoi croatul l-a urmat pe antrenor…

- FC Argeș a batut palma recent cu George Neagu, unul dintre cei mai apreciați preparatori fizici din Liga 1. Ultima oara, fostul fotbalist activase la Dinamo, unde a fost socotit drept un om cheie in remontada din finalul sezonului trecut, cand roș-albii au bifat cinci victorii consecutive și au evitat…