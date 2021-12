Vineri, 10 decembrie, s-au finalizat toate cele trei etape de obtinere a voucherelor in Programul Rabla pentru Electrocasnice. In aceasta campanie s-a batut recordul de timp in care s-au epuizat voucherele, in toate cele trei etape. Insa, dupa ce s-a batut pe vouchere, oamenii au descoperit ca, de fapt, ofertele pentru produse sunt slabe. In aceste conditii, valoarea voucherului oferit de stat nu ajuta prea mult. Dupa obtinerea voucherelor, marea dezamagire Romanii s-au batut, in fiecare etapa a Prgramului Rabla pentru Electrocasnice , pe voucherele oferite de stat. Acestea s-au pus la dispozitie…