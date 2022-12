Ultima tranșa din acest an a ajutorului de 250 lei pentru alimente și mese calde destinate persoanelor si familiilor aflate in situatii de vulnerabilitate va ajunge la beneficiari inainte de Sarbatori, cel mai tarziu pe 23 decembrie, anunța autoritațile. Astfel, in perioada 12-19 decembrie ar urma sa aiba loc transferurile pentru toți cei care dețin voucherele sociale de 250 de lei, dupa cum a anunțat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. Banii pe carduri ar trebui sa se vada efectiv in perioada 19 – 23 decembrie, astfel incat beneficarii acestora sa poata face cumparaturi…