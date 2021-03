Vouchere de 5.000 de euro, pentru anumite categorii de persoane. Cum pot fi obținute Persoanele cu dizabilitați, cu varste cuprinse intre 18 și 65 de ani, care sunt in cautarea unui loc de munca, pot beneficia de vochere in valoare de pana la 5.000 de euro, anunța Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba. Acestea vor putea fi folosite exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive […] Citește Vouchere de 5.000 de euro, pentru anumite categorii de persoane. Cum pot fi obținute in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

