Voucher educational primit de parinti pentru After School "PNL va milita pentru introducerea la nivel national a doua proiecte. Unul de eliminare a risipei prin programul "Cornul si laptele" si inlocuirea acestui program cu un pachet diversificat, sa se asigure o alimentaie sanatoasa copiilor in scoala si in felul acesta sa creasca integrarea copiilor in sistemul de edicatie. Si doi - asigurarea unui voucher educational pentru «Scoala dupa scoala» intr-un mod gratuit pentru Romania, in felul acesta stimulandu-se integrarea in sistemul de educatie si oferirea de educatie copiilor dupa orele de curs", a ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile de educație financiara de la Școala de bani vor avea loc pana la 18 octombrie, in fiecare joi, in sucursalele BCR, dupa incheierea orelor de program bancar. Inscrierile se pot face in orice sucursala sau pe website-ul programului – ...

- Alexandru Budin, mentorul echipei de robotica a Colegiului National „Ecaterina Teodoroiu“ din Targu Jiu, a postat un comentariu pe pagina sa de Facebook cu privire la sistemul educational din Romania.

- Educatia in Romania ultimilor 30 de ani a fost constant o „prioritate nationala”. Am auzit recent la sustinerea tezei de doctorat a lui Alin Savu[1] ca au fost facute peste 100 de modificari la Legea educatiei din 1990 si pana in prezent cu scopul imbunatatirii calitatii educatiei, insa fara prea mari…

- Boris Cyrulnik, prestigiosul neuropsihiatru francez desemnat de presedintele Emmanuel Macron pentru a reforma sistemul educational din Franta, a inaugurat Institutul „Petite Enfance” din Bucuresti, care ii poarta numele si a prezentat bazele unui nou sistem educational in Romania, destinat copiilor…

- Pe site-ul Ministerului Educației Naționale a fost publicat proiectul Strategiei Naționale de Educație parentala 2018-2025, supus consultarii publice. Sistemul de invațamant romanesc are multe lacune. A fost reformat și ras-reformat de peste 25 de ani, fiecare ministru care s-a perindat prin fotoliul…

- "Sistemul educational trebuie sa faca diferenta reala in nivelul de cunostinte ale copilului. Si in Romania un studiu din 2016 arata ca ne confruntam cu o rata de analfabetism functional de 42 de procente, care se reflecta si in alte sfere ale politicii romanesti. (...) Nu e suficient sa asiguram accesul…

- Presedintele Klaus Iohannis a ironizat-o pe Viorica Dancila, premierul Romaniei, intr-un discurs in care a vorbit despre analfabeteismul functional. Presedintele Klaus Iohannis a ironizat-o pe Viorica Dancila, premierul Romaniei, intr-un discurs in care a vorbit despre analfabeteismul…

- Romania este scuturata din toate balamalele de niște politicieni care au o educație economica precara și care se bazeaza excesiv pe economiști de partid cu idei tot mai crețe și care propun tot felul de traznai insuficient fundamentate, dezbatute sau fara un studiu de impact serios in spate, scrie profesorul…