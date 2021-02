Voturile de la alegerile din Sectorul 1 au început să se renumere. Procedura va fi permanent filmată Potrivit G4Media , totul incepe cu preluarea sacilor cu voturilor. Numarul total e reprezentat de aproximativ 1.600, depozitați in prezent la Tribunalul București, au explicat surse judiciare. ATENȚIE, deși sunt o tradiție, anul acesta sunt interzise in școli și gradinițe Vor fi ridicați in tranșe de cate 500 de catre o echipa mixta formata din polițiști și criminalist, intregul proces fiind filmat in permanența, conform surselor. Agitație in companiile de stat. Ultima zi pentru finalizarea listelor de disponibilizari Actiunea va avea loc la sediul Serviciului Control… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Vicepremierul Dan Barna, a comentat scandalul renumararii voturilor de la Sectorul 1 din București. In opinia sa totul este doar o batalie politica iscata de PSD, care refuza rezultatul alegerilor. „Vorbim de o plangere a PSD, care refuza rezultatul alegerilor. E irelevant”, a spus Dan Barna.…

- Un procuror de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) a dispus, printr-o ordonanta, ca Politia Capitalei sa renumere toate voturile exprimate la alegerile locale din septembrie 2020 pentru functia de primar al Sectorului 1 al Capitalei, castigate de Clotilde Armand (USR) in fata…

- Un procuror de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) a dispus, printr-o ordonanta, ca Politia Capitalei sa renumere toate voturile exprimate la alegerile locale din septembrie 2020 pentru functia de primar al Sectorului 1 al Capitalei, castigate de Clotilde Armand (USR) in…

- Procurorul Sorin Iașinovschi de la Secția Speciala pentru investigarea magistraților (SIIJ) a dispus printr-o ordonanța de delegare ca Poliția București sa renumere toate voturile de la alegerile locale din Sectorul 1 din București, caștigate de Clotilde Armand (USR) in dauna lui Dan Tudorache (PSD),…

- Alegerile locale in Sectorul 1 au fost caștigate de Clotilde Armand (USR) in dauna lui Dan Tudorache (PSD). Care sunt sporurile și indemnizațiile care vor fi suspendate PSD a reclamat o presupusa frauda la vot, fara sa poata prezenta insa nici o dovada. Teodosie organizeaza o sarbatoare…

