Vot pentru candidaţii la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării Plenul comun al Parlamentului decide, marti, care dintre cei 23 de candidati pentru Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), cu avize favorabile de la comisiile de specialitate, vor ocupa functiile vacante, scrie Agerpres. Votul va fi secret, cu buletine de vot. Luni, Comisiile juridice si pentru drepturile omului din Senat si Camera Deputatilor si Comisia pentru egalitate de sanse din Camera au acordat 23 de avize favorabile si unul negativ pentru candidatii la sapte locuri vacante din Colegiul Director al CNCD.



