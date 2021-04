Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri din Targu Mures au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit in municipiul Targu Mures, pe str. Valea Rece. Din primele informatii, incendiul se manifesta generalizat la mai multe constructii din lemn care se aflau…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri din Targu Mureș au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din municipiul Targu Mureș, pe str. Valea Rece. Din primele informații, incendiul s-a manifestat generalizat la mai multe construcții…

- Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR), filiala Mureș, este prima formațiune politica din municipiul Targu Mureș care anunța, prin intermediul unui comunicat de presa remis miercuri, 17 martie, programul de audiențe cu publicul al consilierilor locali proprii. Intalnirile cu cetațenii au…

- Consilierii județeni au aprobat, in ședința de ieri, un proiect de modificare a actului constitutiv si a statutului Asociatiei Zona Metropolitana, pentru a inființa acest serviciu de transport, extrem de necesar pentru cei care locuiesc in zona periurbana a municipiului Targu Mureș. Președintele CJ…

- Persoanele fizice vor putea depune pana la 31 martie 2021 declarațiile pruin care specifica numarul persoanelor care locuiesc intr-un imobil. Consilierii locali din Targu Mureș au aprobat astazi scutirea de la plata taxei speciale de salubrizare pentru o serie de categorii sociale vulnerabile. Este…

- Printr-o postare facuta pe pagina sa oficiala de Facebook in data de 25 februarie 2021, prefectul județului Mureș, Mara Toganel, face un anunț cu privire la problema ursului care apare regulat pe strazile Negoiului și Posada din Targu Mureș. Prefectul afirma ca a adus in dezbatere situația in cadrul…

- Cornel Popa, directorul Școlii Gimnaziale ,,Liviu Rebreanu" din Targu Mureș, a vorbit miercuri, 10 februarie, despre reintoarcerea elevilor in școala, dupa o perioada in care și-au desfașurat activitatea, exclusiv online. ,,Odata cu reluarea cursurilor, Școala Gimnaziala ,,Liviu Rebreanu" ca și alte…

- Gal Sandor, director executiv in cadrul Fundației Comunitare din Targu Mureș, a oferit detalii și informații importante, in ceea ce privește proiectele implementate și promovate de catre reprezentanții fundației. Printre proiectele inițiate, in scop educațional, Gal Sandor amintește de proiectul ,,Educație…