- Cel putin 11 civili au fost ucisi luni intr-o explozie cu origine necunoscuta la Idlib, un oras din nord-vestul Siriei aflat sub controlul jihadistilor, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.Detonatia violenta a facut, de asemenea, 80 de raniti, iar…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis, luni, cancelarului german Angela Merkel ca provocarile si speculatiile privind posibila utilizare a armelor chimice in Siria sunt "inadmisibile", a anuntat serviciul de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass, scrie Mediafax.Putin…

- Generalul Valeri Gherasimov, seful Statului Major al armatei ruse, a afirmat marti, in cursul unei reuniuni desfasurate in Moscova, ca Rusia are "informatii credibile" ca Statele Unite pregatesc "inscenarea" unui atac cu arme chimice in suburbia Ghuta de Est pentru a-l atribui Administratiei Bashar…

- "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut de Rusia si Iran, o desfasoara impotriva populatiei din Ghouta Orientala", a declarat presedintia americana. De asemenea, Casa Alba a acuzat Moscova ca ignora rezolutia Consiliului de Securitate al ONU votata la 24 februarie,…

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute intr-un comunicat, potrivit AFP. "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut de Rusia…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat in Consiliul de Securitate al Federatiei Rusiei in legatura cu situatia din regiunea siriana Ghouta Orientala, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat luni de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Oficialul rus…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului…