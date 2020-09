Vot în pandemie: Alegătorii cu simptome respiratorii sau febrile au acces prioritar la urne Duminica romanii ies la urne pentru a-i vota pe aleșii locali care se vor afla la putere pentru urmatorii patru ani. Anul acesta alegerile au loc in condiții speciale, in contextul pandemiei de coronavirus. Reguli speciale pentru alegatorii cu simptome de Covid-19In situația in care un alegator prezinta simptome respiratorii evidente sau este febril va fi organizat accesul prioritizat al acestuia la urne. Menționam ca simptomele specidfice sunt tusea, rinoreea, dificultatile in respiratie. In cazul in care un alegatpr este depistat cu temperatura de peste 37,3 grade C, personalul tehnic al birourilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

