- Rusia a demarat exercițiile militare Vostok-2018, la care participa peste 300.000 de militari, inclusiv forțe din China și Mongolia, urmand ca acestea sa fie cele mai ample manevre militare de dupa 1981, potrivit Ministerului Apararii de la Moscova, informeaza agențiile de știri Tass și Dpa, conform…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca relatiile dintre Moscova si Beijing se bazeaza pe incredere in domenii variind de la politica pana la securitate si aparare, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping, in marja forumului economic, care si-a inceput marti lucrarile…

- Manevrele 'Vostok-2018', preconizate sa aiba loc in centrul si estul Rusiei intre 11 si 15 septembrie - de o anvergura fara precedent dupa 1981 -, nu sunt indreptate impotriva NATO, a declarat joi ministrul apararii adjunct rus, general-colonelul Aleksandr Fomin, intr-o intalnire cu atasati…

- Austria este pe deplin loiala poziției comune a Uniunii Europene in ceea ce privește Rusia, a declarat miercuri cancelarul austriac Sebastian Kurz, intr-o incercare de a calma criticile in urma vizitei președintelui rus, Vladimir Putin, la nunta ministrului de externe al Austriei, transmite Reuters.…

- Starea de sanatate a cineastului Oleg Sentov, detinut in Rusia si aflat de aproape trei luni in greva foamei, este "satisfacatoare", a sustinut sambata Administratia Penitenciarelor din Federatia Rusa, contrazicand afirmatiile avocatului sau, la o zi dupa o convorbire intre presedintele francez Emmanuel…

- Rusia este pregatita sa discute cu oficialii americani pe tema acuzatiilor privind presupusele ingerinte ale Moscovei in scrutinul prezidential din SUA, a relatat agentia RIA Novosti, cu scurt timp inainte de intrevederea intre presedintii Rusiei si SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump.

- Rusia lasa granițele deschise pentru fanii Cupei Mondiale 2018. Posesorii de Fan ID, document care a certificat faptul ca un suporter poate calatori prin Rusia fara viza pentru Cupa Mondiala de fotbal 2018 (14 iunie – 15 iulie), nu vor mai avea nevoie de viza pentru Rusia pana la sfarsitul acestui an,…

- Presedintele american Donald Trump ajunge luni la Helsinki, la prima sa intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un climat de confuzie din cauza contrastului dintre discursul sau conciliant fata de Rusia si sanctiunile administratiei sale la adresa guvernarii de la Moscova si in…