- Grupul deputaților ALDE din Camera Deputaților s-a afiliat la cel al social-democraților, a anunțat purtatorul de cuvant al formațiunii, Varujan Vosganian, la inceputul ședinței de miercuri din Parlament. Cei șase deputați sunt Varujan Vosganian, Anton Anton, Steluța Cataniciu, Doru Oprișcan, Daniel…

