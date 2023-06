Vorbim mai puțin la telefon și mai mult pe rețelele sociale Numarul utilizatorilor de telefonie fixa este in continua descreștere. Datele Agenției Naționale pentru Reglementare in Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) arata ca anul trecut, aceasta categorie a scazut cu circa 5% fața de anul 2021. Daca telefonul fix prinde praf acasa, rețeaua mobila ciștiga teren, iar anul trecut, s-a inregistrat o creștere cu aproape 10 la suta. Ch Citeste articolul mai departe pe noi.md…

