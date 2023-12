Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu traverseaza o perioada delicata atat din punct de vedere medical, cat și financiar. Cu toate acestea, fostul milionar are in plan o noua afacere, vrea sa caștige bani mai ales pentru a se putea intreține. Irinel Columbeanu și-a pierdut toata averea, inclusiv toate proprietațile, casa…

- Mare atenție la mesajele primite pe WhatsApp! Un barbat a dat click pe un link și s-a trezit cu un credit de 40.000 de lei Mai nou, hackerii se recomanda pe WhatsApp drept reprezentanti ai unor firme cunoscute si ofera locuri de munca part time. Cei care dau like si share unor postari sunt rasplatiti…

- De curand, Eurostat a prezentat ca prețul in semestrul I 2023 fața de perioada similara din anul 2022 a crescut cu 77% pentru electricitate (locul 3 in Europa) și de 134% la gazele naturale (locul 2 in Europa). Institutul Național de Statistica a informat, in cursul zilei de ieri, documentul Evoluția…

- Scandal și jigniri intre premier și fostul ministru USR al Fondurilor Europene. Dupa ce Marcel Ciolacu a acuzat fosta guvernare ca a ținut la secret Planul Național de Redresare și Reziliența, Cristian Ghinea, cel care a negociat din partea Romaniei ințelegerea cu Uniunea Europeana, i-a dat replica:…

- Mircea Rednic a fost sunat de cei de la Fanatik pentru a comenta parcursul echipei UTA in turul de campionat, despre Dinamo, dar printre altele... The post Rednic: „Am ținut foarte mult la Rotariu, dar m-a dezamagit. Nu mi-a raspuns la telefon” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Doliu in lumea sportiva, un luptator de K1 din Constanța a murit brusc, la doar 24 de ani. Apropiații sunt in stare de șoc și nu ințeleg cum s-a intamplat tragedia. Citește și: Cine este sportivul care a murit dupa ce a sarit gardul sa recupereze o minge. Tanarul avea doar 18 ani Cauzele decesului […]…

- Doi tineri care au talharit un consatean din Vicovu de Sus și de la care au furat un telefon mobil au fost prinși de polițiști dupa o munca de mai bine de doua saptamani. Fapta s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de 10 octombrie, in zona unei punți de peste raul Suceava care face legatura intre ...

- „Hello, we are from the Romanian Police” … așa incepe un nou tip de inșelaciune prin telefon. Șarlatanii se folosesc de numele Poliției Romane ca sa faca bani. Romanii sunt avertizați sa fie vigilenți și sa nu cada in plasa apelurilor false care incep cu fraza „Hello, we are from the Romanian Police”.…