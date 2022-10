Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului București (PMB) a primit, din partea Academiei Romane, o secțiune autentica din Zidul Berlinului, pentru a o expune intr-o piațeta. In cadrul unui eveniment desfașurat in curtea sediului Academiei Romane, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a primit, in numele municipalitații…

- Romania a primit avansul de aproape 3,8 miliarde de euro aferent PNRR Foto: ec.europa.eu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - România a primit avansul de aproape 3,8 miliarde de euro aferent PNRR si are aviz pozitiv pe o prima cerere de plata în valoare de 2,6 miliarde de euro, a…

- „Este cea de-a doua sedinta de Guvern in aceasta saptamana si doresc sa incep prin a multumi doamnei presedinte al Comisiei Europene pentru avizul favorabil acordat primei cereri de finantare a Romaniei din PNRR. Discutam despre 2,6 miliarde euro, bani care urmeaza in perioada imediat urmatoare sa intre…

- La 31 mai 2022, Romania a prezentat Comisiei o cerere de plata bazata pe atingerea celor 21 de jaloane si tinte selectate din Decizia de punere in aplicare a Consiliului pentru prima transa, arata comunicatul de presa al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acestea vizeaza reforme privind transportul…

- Unda verde pentru prima cerere de plata a Romaniei in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența. „Am vești bune pentru Romania”, afirma președinta Ursula von der Leyen: vin 2,6 miliarde de euro ca prima plata in cadrul NextGenerationEU. Comisia Europeana a aprobat joi o evaluare preliminara pozitiva…

- Comisia Europeana a aprobat joi o evaluare preliminara pozitiva a primei cereri de plata a Romaniei, in valoare de 2,6 miliarde euro, din care 1,8 miliarde euro sub forma de granturi si 0,8 miliarde euro sub forma de imprumuturi, in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR), instrumentul-cheie…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD de Prahova PSD și ministrul Agriculturii, Petre Daea, susțin eforturile fermierilor care trebuie sa faca fața, in acest moment, atat scumpirilor la combustibil și energie, cat și secetei care a lovit Romania. Astfel, Ministerul Agriculturii a virat deja primii bani pentru…

- ”Imobiliare.ro este prima platforma din Romania care dezvolta o sectiune de proprietati internationale in urma cererii clientilor. Sectiunea demareaza cu un portofoliu de proprietati din Dubai, urmand ca pe viitor sa se extinda la proprietati din tari cu potential investitional precum Grecia, Italia,…