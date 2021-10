Compania Tesla are un plan pentru a-si ieftini masinile. Asta este o veste buna pentru soferii care isi doresc un autoturism electric de la firma lui Elon Musk, dar care, deocamdata, nu-si permit consturile de achizitie. Tesla anunța migrarea tuturor versiunilor standard-range ale autoturismelor din oferta la acumulatori LFP (LiFePo), realizați cu materii prime mai […] The post Vor deveni produsele Tesla masini de consum? Planul companiei pentru a ieftini autoturismele first appeared on Ziarul National .