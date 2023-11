Joe Biden a incercat sa explice fraza cu care spera sa dea startul la candidatura sa pentru realegerea de anul viitor: „Oameni buni, Bidenomics este doar un alt mod de a spune visul american”. Dar președintele SUA este in urma in sondaje și se afla sub o presiune tot mai mare in cadrul partidului sau. […] The post Vor crede alegatorii americani ca le va fi mai bine cu Biden? first appeared on Ziarul National .