- Guvernul australian va construi o instalație de camuflare pentru avioanele de lupta F-35A.Instalația de peste 100 de milioane de dolari australieni (64 de milioane de dolari americani) va fi construita la baza Royal Australian Air Force din Williamtown, New South Wales. Instalația va include…

- Aeronava in care calatorea spre Australia ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a fost nevoita se intoarca pe aeroportul din Abu Dhabi, de unde abia decolase, luni dimineața foarte devreme. Avionul a decolat inițial de pe aeroportul din Emirate dupa escala de realimentare. Doar trei…

- Australia și Noua Zeelanda au cele mai mari șanse sa supraviețuiasca unui razboi nuclear, arata un studiu desfașurat de Universitatea din Otago, Noua Zeelanda. Cercetatorii spun ca cele doua țari dispun de securitatea alimentara și energetica care le sporește perspectivele ca civilizația sa continue.…

- Comandantul forțelor terestre ale Ucrainei, cel care a condus contraofensiva prin care in toamna trecuta armata Kievului a obținut victorii importante, a declarat ca principala rezerva militara nu a fost inca angajata in lupta cu rușii. Cercetam punctele slabe in apararea inamicului, a spus generalul…

- Coasta de est SUA a fost acoperita miercuri de o ceata groasa, generata de fumul provenit de la masivele incendii de vegetație din Canada, afectand milioane de oameni din marile orase americane. Din cauza niveluri periculoase de poluare, la New York, dar si in Carolina de Nord, Indiana, Syracuse sau…

- Șeful CIA a facut o vizita secreta la Beijing luna trecuta, ca sa discute cu omologii lui de acolo. Este prima calatorie a unui oficial american in China dupa doborarea balonului chinezesc de spionaj, anunța france24.com.

- Peste 100 de pompieri au fost trimiși sa lupte impotriva unui incendiu major in zona Surry Hills din centrul Sydney, Australia. O cladire cu 7 etaje, fosta fabrica de palarii, a luat foc și unii pereți s-au prabușit, iar echipele de intervenție se tem ca focul s-ar putea extinde la cladirile invecinate.…

- Lionel Messi va conduce campioana mondiala Argentina impotriva Australiei intr-un meci amical care va avea loc luna viitoare la Beijing, prima sa vizita in China in ultimii șase ani urmand sa starneasca o adevarata goana pentru bilete, relateaza Reuters.