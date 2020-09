Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene pentru relațiile UE-Regatul Unit: Discuțiile nu au progresat așa cum am dorit, a ramas foarte puțin timp.Acordul de retragere este cel mai bun și singurul mod de a asigura pacea in insula Irlanda și nu vom face niciodata un traseu in spate.Acordul de retragere a fost ratificat…

- Ursula von der Leyen ii raspunde lui Boris Johnson cu un citat din Margaret Thatcher: "Regatul Unit nu isi incalca tratatele. Asta ar fi rau pentru Marea Britanie” Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri ca acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea…

- Legea prin care Marea Britanie incalca acordul pe Brexit convenit cu UE, adoptata Camera Comunelor. Marul discordiei: Irlanda de Nord Proiectul de lege al premierului britanic Boris Johnson de a se reveni, cu incalcarea dreptului international, asupra anumitor angajamente asumate in contextul Brexit-ului,…

- Uniunea Europeana a aratat clar ca nu garanteaza ca Marea Britanie va fi inclusa pe lista de tari terte aprobate pentru importuri de alimente, a afirmat duminica negociatorul britanic pentru Brexit, David Frost, transmite Reuters.Mai devreme, negociatorul pentru Brexit al UE, Michel Barnier,…

- Mai devreme, negociatorul pentru Brexit al UE, Michel Barnier, a spus ca blocul comunitar nu a refuzat sa adauge Marea Britanie pe aceasta lista. Premierul britanic Boris Johnson a afirmat ca un refuz ar echivala cu ”o blocada” a comertului cu alimente intre Marea Britanie si Irlanda de Nord. ”Ni s-a…

- Premierul britanic Boris Johnson a acuzat vineri Uniunea Europeana ca il ameninta cu impunerea unei frontiere comerciale in Marea Irlandei si cu o blocada alimentara intre Marea Britanie si Irlanda de Nord daca nu va fi de acord cu termenii sai in ceea ce priveste viitoarea lor relatie, relateaza Reuters.…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ridicat tonul luni, cu o zi inaintea reluarii negocierilor asupra relatiei post-Brexit, Boris Johnson amenintand sa se retraga din discutii la mijlocul lui octombrie si pregatindu-se, conform Financial Times, sa revina asupra anumitor angajamente din trecut, relateaza…