Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana, angajatii ministerului de Interne au verificat peste 550.000 de persoane si zeci de mii de operatori economici, fiind aplicate 36.000 de amenzi, in valoare de 6,8 milioane de lei, informeaza Agerpres . Peste 31.000 de persoane au fost depistate in spatiul public fara masca de protectie…

- Specialiștii de pretutindeni recomanda spalarea mainilor cu apa și sapun lichid sau spuma, ori de cate ori este posibil, deoarece spalarea mainilor reduce cantitatea de toate tipurile de germeni și substante chimice de pe maini. Dar daca sapunul și apa nu sunt disponibile, utilizarea unui dezinfectant…

- Profesorul Adrian Streinu Cercel a declarat, duminica, dupa ce i-a fost administrata a doua doza de vaccin, ca masca de protecție trebuie sa ramana obligatorie pana in 2022. Streinu Cercel a explicat și motivul pentru care masca sanitara trebuie purtata, chiar daca te vaccinez. “Masca va fi obligatorie…

- Primul ministrul scotian Nicola Sturgeon si-a exprimat miercuri ''regretul'' dupa ce a incalcat masurile anti-coronavirus si si-a scos masca de protectie, la o inmormantare, relateaza Reuters si dpa. Tabloidul scotian Sun a publicat miercuri fotografii cu sefa executivului fara masca…

- Dupa ce a facut mai multe declarații controversate in legatura cu temutul virus, acum, Dan Bittman pare sa iși fi schimbat parerea. In ciuda faptului ca, inițial, artistul a spus ca pandemia este doar o mare pacaleala, de data aceasta, Bittman ii indeamna pe oameni sa poarte masca pe care a criticat-o…

- „Stiti foarte bine ca slujbele, in Romania, se pot desfașura respectand masurile de protecție sanitara, condițiile, reglementarile. Toate masurile care nu sunt foarte complicate. Deci slujbele se desfașoara”, a declarat Ludovic Orban. Ludovic Orban face anunțul zilei despre pensii. Vești bune Șeful…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a aprobat miercuri, la Geneva, un nou ghid de recomandari. Ludovic Orban face anunțul zilei despre pensii. Vești bune OMS recomandase anterior purtarea mastilor in spatiile mici, insa nu precizase cum ar trebui procedat in spatiile private. S-au trezit italienii!…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda purtatul maștilor de protecție inclusiv acasa. OMS face noi recomandari in ceea ce privește situațiile in care ar trebui sa purtam maști de protecție. Specialiștii OMS recomanda purtatul maștii inclusiv acasa, in situațiile in care se impun. De exemplu,…