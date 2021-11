Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Ucraina au decis sa ofere recompense in bani pentru persoanele care se vaccineaza anti-Covid-19. Pentru a primi 1.000 de grivne, cetațenii trebuie sa se imunizeze cu schema completa. Prședintele Volodimir Zelenski a anunțat ca persoanele care se vaccineaza anti-Covid-19 vor primi 1.000…

- Autoritatile sanitare din Rusia au anuntat sambata un nou varf de decese asociate Covid-19 inregistrat in ultimele 24 de ore. In acest interval, 1.241 de oameni au murit si au fost inregistrate 39.256 de cazuri de contaminare, potrivit The Guardian. La inceputul saptamanii, mare parte…

- Europa este din nou ”epicentrul” pandemiei, susține Organizația Mondiala a Sanatații, care atrage atenția cu privire la ritmul ”foarte ingrijorator” al transmiterii COVID, in prezent. Daca trendul continua, avertizeaza OMS, Europa ar putea numara inca o jumatate de milion de decese asociate virusului…

- Au fost proteste violente la Roma. Nemultumiti ca guvernul va extinde de saptamana viitoare folosirea certificatului digital COVID pentru accesarea locurilor de munca, manifestantii au incercat sa vandalizeze cladirile guvernamentale. Proteste violente in Italia impotriva certificatului verde la locul…

- Raed Arafat a anuntat luni adoptarea a doua ordine de ministru, in contextul crizei Covid-19. Potrivit șefului DSU, acestea prevad completarea personalului de la unitatile de primiri urgente cu rezidenti, precum si introducerea turelor de 12 ore la spitalele cu deficit de personal.

- Ministrul Sanatatii susține ca a finalizat o achizitie publica de 10.600 de flacoane de Tocilizumab, medicament necesar pentru tratarea formelor grave de COVID-19, a iar in aceste zile, spitalele care trateaza pacienți cu forme severe de boala vor primi 2000 flacoane de 400 mg și 6436 flacoane de 80…

- Valul patru al pandemiei a luat Romania total ”prin surprindere”, iar numarul paturilor la ATI a ramas la un nivel scazut. In prezent, mai sunt doar 126 de paturi la ATI in toata țara. ”In data de 22 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista…

- Rusia a inregistrat, joi, un nou record de decese zilnic din cauza Covid-19 de la inceputul pandemiei, vaccinarea fiind lenta si masurile de izolare absente in ciuda variantei Delta, transmite AFP. Conform datelor oficiale, 820 de persoane au murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Ultimul…