- Pretul laptelui s-a dublat in ultimele zile, iar cascavalul va ajunge un produs de lux. Fermierii sustin ca produsele facute 100% din lapte ar putea ajunge sa coste peste 100 de lei kilogramul. Romania produce anual 3,8 milioane de tone de lapte. Peste 86% din aceasta cantitate este procesata de Asociatia…

- Tot mai multi crescatori de vite din Romania isi vand animalele, pentru ca nu mai reusesc sa isi acopere cheltuielile. Nu gasesc furaje pentru ele, sau daca le gasesc sunt foarte scumpe. In plus, vand laptele aproape pe nimic, desi pana ajunge in magazine pretul ii creste chiar si de cinci ori. Curg…

- Daca de la inceputul anului 2022 si pana acum un litru de ulei este cu 50% mai mare, estimarile specialiștilor arata ca pana la sfarsitul anului pretul actual s-ar putea dubla. Chiar daca in Romania in acest an s-a cultivat o suprafata cu 100.000 de hectare mai mare decat in anul 2021, productia estimata…

- Pretul uleiului s-ar putea dubla pana la sfarsitul acestui an. Fermierii estimeaza ca vor recolta cu un milion de tone de floarea soarelui mai putin fata de anul trecut, in conditiile in care cea mai mare parte a culturilor a fost afectata de seceta severa. Desi in Romania in acest an s-a cultivat o…

- Seceta afecteaza culturile de floarea-soarelui Foto: radiocluj.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Seceta afecteaza si culturile de floarea-soarelui din judetul Ialomita. Fermierii se plâng de productia slaba, dar si de problemele întâmpinate la rotirea culturilor.…

- Produsele de baza inregistreaza scumpiri record, in timp ce Romania umple buzunarele strainilor de bani. Pretul uleiului este din ce in ce mai scump. Daca de la inceputul anului si pana acum un litru de ulei este cu 50- mai mare, estimarile arata ca pana la sfarsitul anului pretul actual s-ar putea…

- Ministrul Agriculturii din Romania, Petre Daea, a efectuat sambata o vizita in Bistrița-Nasaud, in comuna Sammihaiu de Campie. Petre Daea a stat de vorba cu agricultorii și a vizitat mai multe ferme de animale, dar și culturi de grau, proumb și soia. Deasemenea, Ministrul a facut mai multe declarații…

- Pe langa combustibili, și prețul alimentelor din Romania a explodat. In unele magazine din țara, uleiul a ajuns la noi valori record, trecand cu bine de pragul psihologic de 10 lei pe litru. Daca in urma cu cateva luni prețul litrului de ulei nu trecea de 10 lei, lucrurile s-au schimbat dramatic. Crizele…