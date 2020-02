Vom avea veri cu 50 de grade la umbră. Schimbările pot fi dramatice în următorii ani Iarna saraca in precipitatii le da fiori reci agricultorilor. Cei care lucreaza pamantul vorbesc despre al doilea an consecutiv extrem de rau. La cum arata vremea, recoltele vor fi mici, iar preturile vor creste. Scenariile facute de climatologi pentru teritoriul Romaniei arata, atat in varianta optimista cat si in cea pesimista, o crestere din ce in ce mai mare a temperaturii aerului in urmatorii 30 de ani. Iar schimbarile pot fi dramatice, avertizeaza specialistii. Roxana Bojariu, climatolog ANM: ″In urmatorii 30 de ani am putea avea 50 de grade celsius in loc de 44,5. E vorba de cea mai mare… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Stefan, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, a anuntat marti ca ministerul pe care il reprezinta va lansa un proiect privind cresterea consumului de peste proaspat in tara. Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii a spus ca vor fi realizate centre de gros pe langa marile orase…

- Temperaturile vor scadea însa treptat în zilele urmatoare astfel ca în tara va ninge, în unele zone urmând sa se depuna strat consistent de zapada, iar vântul va sufla în rafale cu peste 100 de kilometri, viscolind zapada, a spus meteorologul Mihai Timu,…

- BOBOTEAZA 2020 // Chiar inainte de Boboteaza, vremea incepe sa fie așa cum ar trebui in aceasta perioada a anului. Un val de aer polar a pastrus in Romania, iar temperaturile vor fi mai mici, fața de ieri, chiar și cu zece grade Celsius. Un fenomen periculos este poleiul. Și in București a inceput sa…

- Ram Addanki, directorul regional al British American Tobacco (BAT) in Europa Centrala si de Sud Est, care conduce de la Bucuresti operatiunile producatorului de tutun, mizeaza ca in viitor tehnologia, nu capitalismul, va genera schimbarile in lume.

- Gheorghe Gheorghiu viseaza la Craciun ca altadata, cu zapada multa. Departe de casa, in caldurosul Orlando, Statele Unite ale Americii, unde ninge rar spre deloc, solistul a gasit modelitatea sa se bucure de peisaje cu brazi și fulgi de nea. S-a inscris la un atelier de arta plastica, la cursul de pictura.…

- Cea mai mare ferma agricola din Romania - Agricost , din Insula mare a Brailei, se pregatește pentru ca in anul 2020 sa incheia programul de dotare a tuturor fermelor cu combine, tractoare si remorci noi. De aceea, instruirea angajaților din acest an se realizeaza cu sprijinul furnizorilor, iar o parte…

- Numit recent pe functia de secretar de stat in Cancerlaria primului-ministru, Ionel Bogdan (presedintele PNL Maramures) a afirmat ca in momentul de fata Guvernul este supradimensionat si ca acesta va fi restructurat. “Atributiile care imi revin sunt pe proiecte strategice ale Guvernului, iar in acest…

- Meteorologii anunta temperaturi de pana la minus 12 grade, aduse de un nou val de aer polar. Si in Bucuresti se anunta vreme deosebit de rece. „Este deja iarna, pentru ca vorbim de o vreme deosebit de rece noptea si dimineta si pana sambata vorbim de minine, la nivelul intregii tari,…