- Assad a sosit la bordul unui avion al companiei Air China pe o ceata densa, despre care presa de stat chineza a spus ca “a sporit atmosfera de mister”, intr-o aluzie la faptul ca liderul sirian a fost vazut rareori in afara tarii sale de la inceputul razboiului civil care a facut peste o jumatate de…

- Contractele futures pentru titeiul Brent, de referinta la nivel international au fost tranzactionate vineri, la Londra, in declin cu 0,3% in scadere la 93,46 dolari pe baril, in timp ce contractele futures din SUA West Texas Intermediate au fost putin modificate, la 90,09 dolari. Atat contractul Brent,…

- Cererea globala pentru acest fruct a crescut cu 400% de la an la an, potrivit HSBC, care a spus ca este in mare masura sustinuta de o ”nebunie” pentru fructe in China. ”In contradictie cu tendintele globale, cererea de durian creste cu 400% de la an la an, condusa exclusiv de o nebunie din China”, se…

- Șoferii se pregatesc pentru o creștere a prețurilor la pompa, dupa ce prețul petrolului a depașit 90 de dolari pe baril pentru prima data in acest an, efect al faptului ca Rusia și Arabia Saudita au extins reducerea producției, scrie The Guardian. Pe langa aceștia, o greva la facilitațile de gaze naturale…

- Cel mai mare producator auto din lume dupa vanzari a declarat ca va produce noul model al marcii care isi are radacinile in 1951, precum si o varianta mai mica, recent lansata, la doua fabrici din Japonia si le va expedia peste ocean de acolo. Noul model va fi vandut ca hibrid in America de Nord, a…

- Turneul mondial al cantaretului britanic Harry Styles, intitulat "Love on Tour", s-a incheiat printr-un concert sustinut saptamana trecuta in fata unui public de 100.000 de spectatori la RCF Arena din Italia, punand capat unei serii de 173 de spectacole programate intr-un interval de aproape trei ani,…

- Murele sunt originare din Asia, Europa, America de Nord, Australia, Africa si America de Sud si au cea mai raspandita origine geografica a oricarei culturi de fructe. Mai tarziu este cultivat in intreaga lume cu clima care o sustine. Este folosit in Europa inca de 2000 de ani si este consumat ca aliment,…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a afirmat ca fotbalul feminin cunoscut o crestere incredibila in ultimii zece ani s-a declarat convins ca noua editie a Cupei Mondiale va reusi sa schimbe opinia tuturor celor care au ramas sceptici in privinta meritelor jocului feminin, informeaza Reuters, potrivit…