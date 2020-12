Volvo își propune să producă doar mașini electrice în 2030 Volvo spusese ca ar vrea ca în 2025 sa realizeze jumatate din vânzari din mașini electrice, iar restul sa fie hibride, dar acum șeful producatorului auto a mers și mai departe și spune ca ar vrea ca în 2030 Volvo sa produca doar mașini 100% electrice. Volvo a prezentat în toamna anului trecut primul sau model full-electric, XC40 Recharge P8.



Acum, CEO-ul Hakan Samuelsson a declarat la un summit organizat de Financial Times ca ar vrea ca Volvo sa devina o marca 100% electrica pâna în 2030. Un anunț similar a fost facut și de marca Bentley din grupul Volkswagen.



