Nou bilanț Coronavirus Covid-2019, 16 martie- 158 de cazuri

Până în data de 16 martie, pe teritoriul României au fost confirmate 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). The post Nou bilanț Coronavirus Covid-2019, 16 martie- 158 de cazuri appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]