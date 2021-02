Voluntari la «LOGO-PICI»

De mai bine de 5 ani, intr-un cvasi-anonimat administrativ, Centrul «LOGO-PICI» Ialomița ajuta sute de parinți ai caror copii au fost diagnosticați cu Autism sau Sindrom Down. Centrul a fost deschis in 2015 și este susținut financiar aproape exclusiv prin grija parinților. Cristina Alistar, inițiatorul acestui proiect, spera ca anul 2021 va fi anul in care Centrul «LOGO-PICI» Ialomița iși va diversifica gama de servicii sociale. Are alaturi zeci de voluntari pe care ii formeaza an de an. Iar copiii reintegrați in societate sunt cea mai frumoasa rasplata pe care o poate primi... Oameni care ne…