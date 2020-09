Stiri pe aceeasi tema

- Banel Nicolița (35 de ani) are o relație speciala cu Florin Tanase (25 de ani), capitanul celor de la FCSB. FC Voluntari - FCSB e liveTEXT AICI de la ora 21:00 „Anumiti jucatori de acolo mi-au fost colegi la Viitorul, cum e Tanase. Cand nu joaca bine, il cert. Cand joaca prost, il sun si ii spun ca…

- Toni Petrea, antrenorul celor de la FCSB, a prefațat, in cadrul unei conferințe de presa, partida de sambata cu FC Voluntari. In perspectiva meciului de joi cu Topola, tehnicianul lasa de ințeles ca va folosi mai multe rezerve contra ilfovenilor. In sezonul trecut, FCSB a renunțat la titulari in cateva…

- Invitat la GSP Live, antrenorul Florin Motroc (52 de ani) a declarat ca cedarea lui Ion Gheorghe (20 de ani) reprezinta o greșeala importanta comisa de Dinamo. Gheorghe a fost coleg la Academia lui Dinamo cu Vlad Motroc (21 de ani), fiul lui Florin, care acum evolueaza in Liga 2, la FC Argeș. Acesta…

- Divizionara C CSO Filiasi a revenit miercuri in iarba. Bucuria revederii in randul jucatorilor a fost mare, cu totii fiind nerabdatori sa inceapa pregatirile pentru noul sezon competitional. Glumind putin, unii dintre „veteranii“ echipei n-au venit de acasa cu mana goala, si-au adus si ajutoare. Mai…

- Autoritatile din Grecia au anuntat in dimineata zilei de miercuri, 8 iulie, depistarea a patru cazuri de COVID-19 pe insula Thassos. Toate persoanele declarate imbolnavite cu noul coronavirus fac parte din randul turistilor ajunsi in ultimele zile. Potrivit informatiilor adunate de presa elena,…

- Potrivit presei elene citate de ziare.com, ar fi vorba despre turisti din Serbia si Bulgaria, care au fost testati la granita. Aceleasi surse afirma ca cei patru bolnavi sunt asimptomatici si ca au fost transferati deja la hotelul special desemnat pentru astfel de situatii. BILANT CORONAVIRUS…

- Tehnicianul echipei FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat dupa meciul cu Chindia Targoviste, scor 2-0, ca jucatorii sai nu au avut o prestatie extraordinara, dar important este rezultatul si sa fie atenti in continuare, anunța news.ro.“Ma bucur ca jucatorii au incredere in ei, ca castigam.…