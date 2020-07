Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Brasov a primit, din partea provinciei chineze Hubei, o donatie constand in combinezoane medicale si termometre fara contact, in urma unei solicitari adresate de primarul George Scripcaru, informeaza Agerpres. "Articolele au fost testate in China si indeplinesc standardele medicale din China.…

- Brașovul a primit din partea provinciei chineze Hubei un transport de ajutoare pentru susținerea luptei impotriva pandemiei. In urma unei solicitari a primarului George Scripcaru, guvernul Provinciei Hubei a trimis municipiului Brașov 500 de bucati de costume medicale si 500 de termometre fara contact,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Isaccea au depistat, in zona de competenta, un cetatean roman care transporta, intr-un autoturism, aproximativ 88 kilograme de peste fara documente legale. In data de 10.06.2020, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- Dupa 30 de ani de lipsa de viziune pe termen mediu si lung in agricultura si in industria alimentara din Romania, a venit timpul pentru schimbarea orientarii programelor de investitii catre generarea de piete de desfacere pentru produsele agroalimentare romanesti, atrag atentia asociatiile si producatorii…

- Dupa 30 de ani de lipsa de viziune pe termen mediu si lung in agricultura si in industria alimentara din Romania, a venit timpul pentru schimbarea orientarii programelor de investitii catre generarea de piete de desfacere pentru produsele agroalimentare romanesti, atrag atentia asociatiile si producatorii…

- Specialistii au infiintat categoriile "tari care au castigat", "tari care sunt aproape sa o faca" si "tari care trebuie sa ia masuri", in functie de numarul de infectari raportate incepand cu ziua in care fiecare stat si-a anuntat "pacientul zero". Intre tarile "verzi" despre care autorii studiului…

- Compania Naționala Unifarm recunoaște ca a cumparat maști periculoase produse in China, despre care spune, intr-un comunicat de presa, ca aveau toate certificatele. Reacția companiei prin care trec majoritatea achizițiilor din sistemul de sanatate vine dupa ce Libertatea a scris ca Unifarm a distribuit…

- Mai multe masti periculoase din China au fost trimise de Unifarm la spitale din Romania, informeaza Antena3.Acestea au fost cumparate inainte de declansarea alertei de coronavirus la nivel european, spun reprezentantii companiei. De asemenea, potrivit acestora, acestea au fost inlocuite in…