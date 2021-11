Stiri pe aceeasi tema

- Volumele de gaze rusesti transportate prin Ucraina au scazut în octombrie si înregistreaza un declin de 21,6% în primele zece luni din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, conform datelor din Ucraina, într-o perioada în care pretul gazelor în Europa a crescut…

- Ministerul Apararii ucrainean a dezmintit luni recentele relatari ale publicatiei americane Washington Post conform carora armata rusa comaseaza din nou trupe in apropierea frontierei cu Ucraina, acest minister mentionand ca nu a observat in ultima vreme o sporire a trupelor sau a echipamentelor…

- Publicația Washington Post scrie despre acumularea de trupe ruse langa granița cu Ucraina. Potrivit ziarului, in ultimele zile, pe rețelele de socializare au aparut videoclipuri care arata trenuri și convoaie militare rusești care transportau cantitați mari de echipamente militare, inclusiv tancuri…

- Al patrulea val al pandemiei de COVID-19 face ravagii in Europa. Marea Britanie a raportat cele mai multe infecții de la inceputul anului. Recorduri triste s-au inregistrat in Federația Rusa și in Ucraina.

- Comisia Europeana a pregatit recomandari pentru ca statele UE sa faca fața scumpirilor energiei. Comisia Europeana prezinta miercuri un set de propuneri și recomandari pentru ca țarile Uniunii sa poata face fața scumpirilor la energie pe termen scurt și mediu. Uniunea are in vedere și masuri pentru…

- Pretul la gazele naturale in Europa, deja ridicate in urma livrarilor rusesti reduse din aceasta vara, a atins un nou record luni, in urma deciziei Gazprom de a nu pompa prin Ucraina decat foarte putine gaze suplimentare, relateaza France Presse. Potrivit agentiilor ruse de presa, pretul la…