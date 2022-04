Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de plen va incepe la ora 19,00, mentionand ca la inceput vor vorbi si presedintii celor doua Camere ale Parlamentului. Diana Sosoaca cere boicotarea lui Zelenski atunci cand acesta va sustine discursul in Parlamentul Romaniei. „Zelenski urmeaza sa se adreseze Parlamentului Romaniei! Cu ce drept?!…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, a propus ca Volodimir Zelenski sa se adreseze Parlamentului luni, la ora 19:00. Ambasada Ucrainei a acceptat invitația. Documentele pot fi consultate aici și aici . Florin Cițu a declarat, luni, ca programul a fost stabilit conform documentele in cadrul Birourilor…

- Presedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor a anuntat ca a avut intrevedere cu o delegatie ucraineana, formata din reprezentanti speciali ai presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, cat si membri ai corpului diplomatic ucrainean. In delegatie au fost prezenti: Oleksandr Bankov, secretar…

