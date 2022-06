Stiri pe aceeasi tema

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca ar putea exista pana la 75 de milioane de tone de cereale blocate in Ucraina pana in toamna acestui an. Kievul dorește arme anti-nava care sa asigure trecerea in siguranța a exporturilor sale, a mai precizat Zelenski.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat ca l-a demis pe seful serviciilor de securitate din Harkov, in nord-estul tarii, pentru ca "nu a lucrat la apararea orasului" de la inceputul invaziei ruse, relateaza AFP.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a conditionat neutralitatea ceruta tarii sale de catre Rusia de eliberarea intregului teritoriu al Ucrainei, inclusiv a regiunii Donbas (est) si a peninsulei Crimeea, anexata de Moscova in 2014, relateaza EFE, relateaza Agerpres.

Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat vineri ca intentioneaza sa poarte discutii telefonice cu omologii sai rus si ucrainean in curand, exprimandu-si speranta ca aceste convorbiri vor putea conduce la o intalnire intre Vladimir Putin si Volodimir Zelenski pentru a se pune capat razboiului…

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca pana in 3.000 de soldați ucraineni au murit și aproximativ 10.000 au fost raniți de la inceputul invaziei ruse in țara sa.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care cere statelor membre NATO sa trimita armament Ucrainei, cu care sa infrunte invazia rusa, pe care-l asteapta de "31 de zile", de la inceputul razboiului rus, critica dur Organizatia Atlanticului de Nord, intrebandu-se daca nu cumva este condusa de Rusia,…

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, si-a inasprit marti criticile la adresa NATO dupa invazia Rusiei asupra tarii sale, el punand la indoiala angajamentul Aliantei cuprins in Articolul 5 privind apararea colectiva din Tratatul Nord-Atlantic, relateaza Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sambata, intr-o conferința de presa la Kiev, ca aproximativ 1.300 de soldați ucraineni au fost uciși in primele 17 zile ale invaziei rusești, scrie BBC.