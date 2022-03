Volodimir Zelenski participă la summitul NATO Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmeaza sa se adreseze prin videoconferinta liderilor tarilor din NATO care se reunesc joi la Bruxelles pentru un summit extraordinar dedicat invadarii Ucrainei de catre Rusia, a facut cunoscut marti Alianta Nord-Atlantica, noteaza AFP. „Presedintele Zelenski este invitat sa se adreseze la summitul NATO prin legatura video. Aceasta va fi ocazia pentru liderii tarilor aliate sa il auda vorbind in direct despre situatia catastrofala in care se afla poporul ucrainean din cauza agresiunii Rusiei”, a indicat un responsabil NATO intr-un comunicat. Purtatorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Presedintele Zelenski este invitat sa se adreseze la summitul NATO prin legatura video. Aceasta va fi ocazia pentru liderii tarilor aliate sa il auda vorbind in direct despre situatia catastrofala in care se afla poporul ucrainean din cauza agresiunii Rusiei", a indicat un responsabil NATO intr-un…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmeaza sa se adreseze prin videoconferinta liderilor tarilor din NATO care se reunesc joi la Bruxelles pentru un summit extraordinar dedicat invadarii Ucrainei de catre Rusia, a facut cunoscut marti Alianta Nord-Atlantica, noteaza AFP. „Presedintele Zelenski…

- „Presedintele Zelenski este invitat sa se adreseze la summitul NATO prin legatura video. Aceasta va fi ocazia pentru liderii tarilor aliate sa il auda vorbind in direct despre situatia catastrofala in care se afla poporul ucrainean din cauza agresiunii Rusiei", a indicat un responsabil NATO intr-un…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a admis miercuri ca Alianta Nord-Atlantica are „responsabilitatea” de a se asigura ca razboiul din Ucraina nu se extinde dincolo de frontierele acestei tari si a recunoscut ca acest conflict va avea consecinte „de durata” pentru securitatea aliatilor, transmite…

- Conducerea NATO a aprobat inființarea unui Grup de Lupta in Romania iar operaționalizarea acestei unitați se va face cu maxima urgența, in contextul crizei din Ucraina. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a anunțat, acum doua zile, ca termenul estimat initial pentru activarea Grupului…

- Pubicația moscovita Nezavisimaia Gazeta admite, in contextul recentei intalniri dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin și cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, ca ”Rusia a oferit Occidentului motive pentru un optimism prudent”. ”Trupele rusești participante la exercițiile militare care neliniștesc…

- Ministerul Afacerilor Externe roman respinge ca fiind inoportune și lipsite de orice fundament declarațiile Ministerului de Externe al Federației Ruse privind prezența militara aliata pe Flancul Estic al NATO, se arata intr-un comunicat de presa, dupa ce Moscova a cerut retragerea trupelor NATO din…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca a aparat ”ferm” interesele Rusiei in 2021, un an marcat de o intensificare a tensiunilor cu Statele Unite, in mesajul adresat rusilor de Anul Nou, relateaza AFP. ”Noi ne-am aparat ferm si constant interesele nationale, securtatea tarii noastre si a cetatenilor…